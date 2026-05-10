POL-PDLU: Kontrolle von E-Scootern

Frankenthal (ots) - Am 09.05.2026 erschien eine 63-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim auf der Polizei in Frankenthal und äußerte den Verdacht, dass sie Opfer eines Betruges wurde. Sie lernte vor über einem Jahr im Internet einen Mann kennen, der ihr über einen Chat die große Liebe vorspielte. In dem Chat forderte er die Frau regelmäßig auf, ihr Geld in Form von Zahlkarten zukommen zu lassen und verband dies mit ...

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