POL-PDLU: Kontrolle von E-Scootern
Bobenheim-Roxheim (ots)
Aufgrund mehrerer Beschwerden führte die Polizei in Frankenthal am 09.05.2026 von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr gezielt Verkehrskontrollen von E-Scootern in Bobenheim-Roxheim durch. Dabei konnten mehrere E-Scooter kontrolliert werden. Insgesamt wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Beförderungsverstößen eingeleitet. Einem E-Scooter wurde die Weiterfahrt untersagt.
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