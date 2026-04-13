PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend, den 12.04.2026, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 19 Uhr ein Auto gemeldet, welches Schwierigkeiten hatte, die Fahrspur zu halten. Das Auto konnte schließlich am Mönchhof festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Gespräch mit der 46-jährigen Fahrerin konnte durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde durchgeführt, welcher ein Ergebnis von 3,1 Promille ergab. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 16:23

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen mit Verfolgungsfahrt

    Mutterstadt (ots) - Am Sonntagabend wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Ludwigshafener Straße eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnte ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, dessen Versicherungsschutz abgelaufen war. Der Mann zeigte außerdem drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik. Er räumte den täglichen ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:54

    POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 10.04.2026 bis Sonntag, den 12.04.2026 versuchten unbekannte Täter sich vergeblich gewaltsam Zugang über den rückwärtigen Bereich zu einem Reihenhaus im Sanddornweg in Speyer zu verschaffen. Hierdurch verursachten sie einen Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:54

    POL-PDLU: Speyer - Einbruchdiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 11.04.2026, 18 Uhr bis Sonntag, den 12.04.2026, 13 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage für mehrere Anwesen in der Petronia-Steiner-Straße. Von dort gelangten sie in einen Kellerbereich eines Mehrparteienhauses und öffneten gewaltsam einen Kellerverschlag. Von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren