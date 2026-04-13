Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend, den 12.04.2026, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 19 Uhr ein Auto gemeldet, welches Schwierigkeiten hatte, die Fahrspur zu halten. Das Auto konnte schließlich am Mönchhof festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Gespräch mit der 46-jährigen Fahrerin konnte durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde durchgeführt, welcher ein Ergebnis von 3,1 Promille ergab. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

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