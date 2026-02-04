PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer wiederholt ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend (03.02.26) gegen 19:20 Uhr kontrollierte die Polizei einen 46-jährigen Autofahrer in der Iggelheimer Straße. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dem 46-jährigen bereits 2022 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Darüber hinaus nahmen die Polizeibeamten beim Fahrer Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Dem 46-jährige wurde auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der wiederholten Tathandlung sowie zur Verhinderung weiterer Taten wurde das Auto sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

