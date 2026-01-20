Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Montagmittag (19.01.26) zwischen 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Als die 68-jährige Bewohnerin vom Einkaufen zurückkam, stelle sie Hebelspuren an der Eingangstür fest. In das Haus gelangten die Täter nicht. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Wer in diesem Zeitraum in der Hauptstraße im Bereich des Bäckers "Richard Schall" verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

