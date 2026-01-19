Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 02:45 Uhr, wurde der Polizei eine unbekannte Person gemeldet, welche durch die Sicherheitsanlage eines Sportvereins in der Großen Hohl gefilmt und sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zum Gebäudeinneren verschaffen wollte. Durch die Polizei konnte niemand im Innen- oder Außenbereich festgestellt werden. An einer Tür waren Beschädigungen festzustellen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich aktuell auf eine niedrige, dreistellige Summe.

Zeugen, die um die genannte Zeit verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des FV Berghausen bzw. der Großen Hohl gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell