Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 02:45 Uhr, wurde der Polizei eine unbekannte Person gemeldet, welche durch die Sicherheitsanlage eines Sportvereins in der Großen Hohl gefilmt und sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zum Gebäudeinneren verschaffen wollte. Durch die Polizei konnte niemand im Innen- oder Außenbereich festgestellt werden. An einer Tür waren Beschädigungen festzustellen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich aktuell auf eine niedrige, dreistellige Summe.

Zeugen, die um die genannte Zeit verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des FV Berghausen bzw. der Großen Hohl gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
  • 18.01.2026 – 10:30

    POL-PDLU: Harthausen- Versuchter Einbruchsdiebstahl

    Harthausen (ots) - Am 17.01.2026 kam es zwischen 12:30 Uhr und 19:45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Harthausen zu einem versuchten Einbruch. Durch bislang unbekannte Täter wurde hierbei versucht eine Terassentür im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln. Den Tätern gelang es hierbei nicht das Objekt zu betreten. Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 09:35

    POL-PDLU: Am Steuer mit 2,0 Promille

    Altrip (ots) - Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 21:55 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen 64-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bereits beim Aushändigen seiner Dokumente stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille. Der 64-jährige Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 09:34

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Mutterstadt (ots) - Am Freitag, den 16.01.2026, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:45 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der Neustadter Straße zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim durch. Bei den Kontrollen konnten insgesamt 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Autofahrer wurde mit 122 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 480 EUR, zwei ...

    mehr
