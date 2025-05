Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit zwischen PKW und Motorradfahrern

Frankenthal (ots)

Am 27.05.25, gegen 17:40 Uhr kam es auf der Fahrtstrecke zwischen Mörscherstraße und dem Bereich Nordring/Beindersheimerstraße in Frankenthal, zu mehreren verkehrsrechtlichen Vorfällen zwischen dem Fahrzeugführer eines weißen Ford S Max aus Frankenthal und drei Motorradfahrern. Hierbei bremsten die drei Motorradfahrer, nach einem vorangegangenen Konflikt im Kreuzungsbereich Nording/Wormserstraße aus, wobei ein Motorradfahrer den PKW Fahrere lautstark anschrie. An der nachfolgenden Kreuzung Nordring/Beindersheimerstraße schlug ein Motorradfahrer einen Außenspiegel des PKW's ab und entfernte sich in Fahrtrichtung Hessheim.

Zeugen, die Angaben zu dem Verhalten der Beteiligten machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell