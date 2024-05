Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drei Autos in Unfall verwickelt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich in der Mutterstadter Straße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen. Der 28-jährige Unfallverursacher aus Mannheim scherte ohne auf den Fließverkehr zu achten aus, um an einem geparkten PKW vorbeizufahren. Hierbei kollidierte er mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 28-järhigen an einen geparkten PKW geschleudert. An allen PKW entstand ein enormer Sachschaden und zwei der drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

