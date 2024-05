Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW in Straßengraben - Fahrer geflüchtet

Mutterstadt (ots)

Am Sonntag, den 12.05.2024, wurde der Polizei Schifferstadt gegen 23:00 Uhr ein verunfallter PKW im Straßengraben am Kreisverkehr "Pfalzmarkt" der Landstraße 530 gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnten lediglich der unbesetzte, verunfallte PKW und mehrere beschädigte verkehrstechnische Einrichtungen festgestellt werden. Der PKW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zum flüchtenden Unfallverursacher dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

