Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mann schubst Fremden um

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr begegnete ein 40-jähriger zu Fuß einem 34-Jährigen in der Wormser Straße. Der 34-Jährige rempelte den für ihn unbekannten Mann beim Vorbeigehen an, woraufhin der 40-Jährige ihm hinterherblickte. Der 34-Jährige nahm diesen Blick mutmaßlich als Provokation wahr, drehte sich um und lief auf den 40-Jährigen zu. Der 34-Jährige schubste den Fremden zu Boden, sodass dieser sich am Unterarm und der Hand leicht verletzte. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Polizeibeamte trafen den 34-Jährigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr an. Allerdings beobachteten personenkundige Zeugen den Vorfall und konnten Aufschluss über die Personalien des Angreifers geben. Dessen Motivlage sowie sein psychischer Zustand zum Zeitpunkt der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

