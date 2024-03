Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Waldsee (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen zwischen 9:30 Uhr und 12:15 Uhr führten Beamte und Beamtinnen der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn zur Unterstützung der Polizeiinspektion Schifferstadt im Ortsgebiet Neuhofen und Waldsee Verkehrskontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer. Im Bereich der Jahnstraße in Neuhofen wurden drei Mängel an den kontrollierten PKW festgestellt. In der Ludwigsstraße in Waldsee kam es lediglich zu einer Beanstandung. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer erhielten jeweils eine Mängelkarte.

