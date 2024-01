Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim/Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden durch die Bereitschaftspolizei Kontrollstellen am Südbahnhof in Schifferstadt, im Bereich der Schauernheimer Straße in Dannstadt-Schauernheim und am Kreisverkehr Pfalzring/Speyerer Straße in Mutterstadt eingerichtet. Hierbei wurden 5 Gurtverstöße geahndet. Weiterhin wurden 4 Mängelberichte ausgestellt, da Fahrzeugdokumente bzw. das Warndreieck nicht mitgeführt wurden.

