Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradbesitzer gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Abend des 08.06.2022 wurde eine verdächtige Person in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Waldseer Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 38-jährige nicht der Besitzer des mitgeführten Fahrrads war. Die kontrollierte Person gab an, dieses am Hauptbahnhof in Ludwigshafen zwei Tage zuvor gefunden und mitgenommen zu haben. Weiterhin stand der 38-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und führte eine kleine Menge von Betäubungsmitteln mit sich. Der rechtmäßige Besitzer des blau-schwarzen Mountainbikes der Marke Bulls wird gesucht. Den 38-jährigen erwarten strafrechtlichen Ermittlungen.

