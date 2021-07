Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nach Wohnungsbrand zwei leicht verletzte Personen

Karlsruhe (ots)

Kurz nach vier Uhr morgens wurden die Bewohner eines Wohnanwesens in der Eberstraße aus ihrem Schlaf gerissen, als in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Brand ausbrach. Der 42 Jahre alte Wohnungsinhaber hatte noch versucht, den Brand in seinem Schlafzimmer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Durch die verständigte Feuerwehr und Polizei konnten alle Bewohner des Anwesens alarmiert werden, so dass sie das Haus verlassen konnten. Der Feuerwehr gelang es, den Vollbrand in der Wohnung zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen zu verhindern. Der Wohnungsinhaber und eine Nachbarin wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die betroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Wohnungsinhaber offenbar eine Kerze vergessen auszumachen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

