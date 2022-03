POL-PDLU: Geschwindigkeitsmessungen

Mutterstadt (ots) - Im Zeitraum vom 20.03.2022 (08:00 Uhr) bis 21.03.2022 (06:45 Uhr) sind unbekannte Täter in einen Rohbau in der Oggersheimer Straße gewaltsam eingebrochen. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge und Maschinen, sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit dem Fahrzeugschlüssel wurde ein weißer Citroen Jumper (ohne Aufschrift) auf einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Parkplatz gestohlen. Vermutlich ...

