Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfallflucht - Verursacher wurde ermittelt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:15 Uhr, fuhr ein 55-jähriger LKW-Fahrer die Dannstadter Straße in Richtung Hauptbahnhof. Beim Abbiegen in die Pechhüttenstraße streifte der Fahrer mit einem am Heck geladenen Gabelstapler ein Geländer der Bahnhofunterführung. Hiernach setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen wurde der Unfall beobachtet. Dieser konnte das Kennzeichen des LKWs auch der Polizei mitteilen. Hierdurch konnte der LKW in der Pechhüttenstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer hat eigenen Angaben zufolge den Unfall nicht wahrgenommen. An dem Gabelstapler und am Geländer entstand Sachschaden im niedrigen vierstelleigen Bereich. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

