Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt/Limburgerhof) Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

Im Laufe des 15.12.2021 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt, insbesondere in Limburgerhof, zu mehreren betrügerischen Anrufen von hauptsächlich falschen Polizeibeamten und angeblichen Mitarbeitern von Microsoft. Die angeblichen Polizisten gaben an, dass sie von der Polizei Schifferstadt seien. Angeblich sei es in der Nachbarschaft zu vermehrten Einbrüchen gekommen. Auf einer durch die Polizei festgestellten Liste stünden die jeweiligen Namen der Angerufenen. All diese Anrufe dienten nur dazu, um Informationen über das Vermögen und eventuell vorhandene Bargeldbestände oder Wertgegenstände der Geschädigten in Erfahrung zu bringen. Da alle Betrugsmaschen durchschaut wurden, kam es zu keinem finanziellen Schaden. Aufgrund der vermehrten Betrugsversuche in Limburgerhof wurde das Ortsgebiet verstärkt bestreift, um offene Präsenz zu zeigen. Personen im Zusammenhang mit den betrügerischen Anrufen wurden keine festgestellt. Die Polizei rät: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Durch die Polizei wird kein Bargeld zum Schutz vor Einbrechern bei Ihnen daheim abgeholt und in Verwahrung genommen. Das machen nur Betrüger! - Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen Angehörige oder die Polizei unter der 110 oder der Amtsleitung.

