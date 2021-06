Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täter nach versuchtem Einbruch in Bäckerei gestellt 13.06.2021, 01:16 Uhr

Speyer (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten in der Nacht zum 13.06.2021 vier junge Täter nach einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in Speyer- Nord festgenommen werden. Aufgrund des sofortigen Anrufs einer Anwohnerin bei der Polizei konnten die Jugendliche im Alter von 16- 20 Jahre noch in der Nähe der Bäckerei angetroffen und kontrolliert werden. Diese hatten zuvor versucht sich gewaltsam Zutritt zur Bäckerei zu verschaffen. Die Jugendlichen wurden anschließend ihren Eltern überstellt.

