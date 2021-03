Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall auf der B9

Frankenthal (ots)

Am 23.03.2021, gegen 15.15 Uhr, kam es auf der B9 zwischen Frankenthal und Studernheim zu einem Verkehrsunfall, nachdem es bei einem Ford Transit zu einem technischen Defekt kam und dieser auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der nachfolgende Fahrer eines VW Transporters kam noch rechtzeitig zum Stehen, jedoch fuhr diesem ein KIA-Fahrer auf und touchierte hierbei auch die Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 16.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Stand niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B9 in Fahrtrichtung Studernheim zeitweise komplett gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

