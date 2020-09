Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte. Höhe der Neuen Pforte fuhr ein 20-jähriger Radfahrer auf die Ludwigshafener Straße und stieß mit dem bevorrechtigten PKW der 62-Jährigen zusammen. Beim Sturz zog sich der Radfahrer eine leichte Verletzung am Kopf zu. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Radfahrer ergeben haben, wurde diesem ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,26 Promille. Daraufhin wurde dem Radfahrer auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird hierüber in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell