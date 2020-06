Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Diebstahl diverser Gartengegenständen und Fahrrad mit Kinderanhänger, Polizei sucht Geschädigte (01/0806)

08.06.2020, 00:47 Uhr

Ein Anwohner der Maxburgstraße in Dudenhofen beobachtete am Montagmorgen gegen 00:47 Uhr eine männliche Person, die Gartenmöbel aus einem Nachbargrundstück zu einem in der Nähe abgestellten Fahrrad mit Anhänger verbrachte, um diese offensichtlich zu entwenden. Vermutlich fühle sich die Person dabei jedoch gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben ab- und die Gartenmöbel vor Ort zurückließ. Durch eine Streife konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer auf einem Herrenfahrrad mit markantem rosafarbenen Kinderanhänger festgestellt werden. Im Anhänger befanden sich mehrere Gartengegenstände (Solarleuchten, Dekoleuchten, Gartenlaternen, Gartenzwerge/figuren, Froschkönigstatue, Sonnenschirm). Die Angaben des 41jährigen Speyerers zur Herkunft des Fahrrads als auch zu den anderen Gegenstände waren widersprüchlich. Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit davon auszugehen, dass die Gegenstände zuvor entwendet wurden. Sie wurden daher sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welchen am Montagmorgen in Dudenhofen eine männliche Person mit schwarzem Herrnfahrrad mit rosafarbenen Anhänger aufgefallen ist. Zudem sucht die Polizei nach Geschädigten, die Gegenstände ihres Eigentums unter den sichergestellten Gegenständen widererkennen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer über die Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten

