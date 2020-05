Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots)

Am 23.05.2020, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich auf der L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 41-jährigen PKW-Fahrer. Der Mann befuhr die L530 in Richtung Dannstadt-Schauernheim und verlor beim Verlassen des Kreisverkehres vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne. Der Unfallverursacher erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,65 Promille. Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein wurde sichergestellt, es droht der Entzug der Fahrerlaubnis und eine Geldstrafe. Zeugen werden gesucht und gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

