Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht mit Hinweis auf den Verursacher

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 16.05.2020, gegen 02:50 Uhr, meldet ein aufmerksamer Augenzeuge eine Verkehrsunfallflucht in der Franz-Nissl-Straße in 67227 Frankenthal. Der Zeuge beobachtet, wie ein weißer SUV die Franz-Nissl-Straße in Richtung Eiskeller befuhr und hierbei mit einen geparkten PKW am rechten Straßenrand kollidiert. Nach kurzer Schadensbegutachtung setzt der SUV seine Fahrt jedoch fort ohne den Unfall zuvor ordnungsgemäß zu melden. Die hinzugezogenen Beamten finden vor Ort Fahrzeugteile, welche von einem VW-Tiguan stammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallfahrzug um einen weißen VW Tiguan mit einem Schaden auf der Beifahrerseite handelt. Der entstandene Schaden an dem geparkten PKW beläuft sich auf ca. 2.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

