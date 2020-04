Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall auf der L 528, Pkw überschlägt sich

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwochenmorgen gegen 07:08 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 528 zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrer eines Pkw (21 Jahre) verletzt wurde. Der junge Mann fuhr in Richtung Speyer als er aus bislang ungeklärter Ursache das Lenkrad verriss. Dadurch kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Pkw blieb auf der Seite liegen, es entstand Totalschaden. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er Verletzungen im Bein- und Hüftbereich. Der Rettungsdienst hat ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung zwischen 07:30 und 09:20 Uhr voll gesperrt werden. Positiv war, dass sich bei Eintreffen der Polizei bereits einige Ersthelfer vor Ort befanden, die auch die Unfallstelle abgesichert hatten.

