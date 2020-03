Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg/Dudenhofen - Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet (24/2303)

Römerberg/Dudenhofen (ots)

23.03.2020, 12:50 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem BMW kam es am Montagmittag an der Anschlussstelle B9 Römerberg/Dudenhofen, K27. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer aus Dudenhofen verließ die B9 aus Richtung Speyer kommend an der Anschlussstelle und bog am Ende der Abfahrt nach links in Richtung Dudenhofen auf die K27 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines dort in Richtung Römerberg fahrenden BMW. Durch den Zusammenstoß entstand ein erheblicher Sachschaden 12.000 EUR. Der Audi war nach dem Zusammenstoß nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Insassen der unfallbeteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

