Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Brand

Dirmstein (ots)

Am späten Nachmittag des gestrigen Sonntags kam es in der Heuchelheimer Straße in Dirmstein zum Brand eines PKW. Der Fahrer des Mercedes bemerkte plötzlich während der Fahrt Atembeschwerden und eine starke Hitzeentwicklung im Fahrzeugheck, hielt sofort an und stellte ein Feuer im Kofferraum fest. Ein Teil des Brandes konnte mit Feuerlöschern eingedämmt werden, die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schließlich komplett ab. Der Fahrer wurde nicht verletzt, kam aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden und er wurde abgeschleppt. Die Straße musste für die Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt an einem im Kofferraum transportierten elektrischen Grablicht gewesen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell