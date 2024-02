BPOL-FL: Handewitt - "Klebekennzeichen" abgelaufen; Führerschein ausgeschrieben

Schleswig / Jardelund (ots) - Am Donnerstagabend kontrollierte eine Zivilstreife der Bundespolizei auf dem BAB 7 Parkplatz Hüsby (Schleswig) einen Mercedes mit rumänischem Kennzeichen, welcher eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien und stark wechselnder Geschwindigkeiten an den Tag legte. Der 24-jährige Fahrzeugführer und die drei weiteren Insassen ...

mehr