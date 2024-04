POL-PDNW: Berauscht zur Arbeit

Haßloch (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 11.04.2024, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein roter Kleinwagen die L532 aus Iggelheim kommend in Richtung Haßloch. In einem Kurvenbereich ca. 500m vor dem Kreisverkehr im Bereich der Haardtstraße kam der Fahrerin ein ebenfalls roter Kleinwagen entgegen. Dieser überholte gerade einen dunklen PKW, so dass sie stark abbremsen und in ...

mehr