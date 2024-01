Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Laumersheim (ots)

Am Montag, 29.01.2024 gegen 07:20 Uhr befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Hauptstraße in Laumersheim in Fahrtrichtung Gerolsheim. In einer Rechtskurve beschädigte das Fahrzeug insgesamt drei aufgestellte Poller entlang des Gehweges. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Auflieger des Fahrzeugs soll laut einer Unfallzeugin weiß gewesen sein und an der Zugmaschine sei ein litauisches Kennzeichen angebracht gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen.

