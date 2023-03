Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell und ohne Versicherungsschutz...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 14.03.2023 um 13:00 Uhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er einer anlassbezogene Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Grund für die Kontrolle war das abgelaufene Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Versicherungsjahr, welches an dem E-Scooter angebracht war. Ferner konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter die erlaubte bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h überschritt. Eine Messung auf einem geeichten Prüfstand ergab letztlich einen Wert von 28 km/h, weshalb der junge Fahrer einen Führerschein hierfür benötigte, welchen er nicht vorlegen konnte. Daher muss sich der E-Scooter wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Des Weiteren kommt auf die Halterin des E-Scooters ebenfalls zwei Strafverfahren zu, da diese es zuließ, dass der Jugendliche mit dem E-Scooter fuhr.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell