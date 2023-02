POL-FR: Teningen: Baumaschinen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte haben versucht, in der Nacht auf Donnerstag, 23.02.2023, einen Geldautomaten in Auggen zu sprengen. Ein Zeuge verständigte gegen 3.45 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen im Bereich des Automaten in der Straße "An der Sonnberghalle" bemerkte. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die ...

mehr