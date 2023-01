Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Polizeibeamte bedroht und beleidigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.01.2022 gegen 18:30 Uhr wurde eine aggressive Person gemeldet, die sich im Ausschankraum eines Winzerbetriebes in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg befand. Der 53-Jährige hatte zuvor von der Verantwortlichen des Winzerbetriebes ein mündliches Hausverbot ausgesprochen bekommen. Diesem kam er zuerst widerwillig nach, kehrte dann aber kurze Zeit später wieder zurück. Der Mann war augenscheinlich sehr stark alkoholisiert, wollte aber keinen freiwilligen Atemalkoholtest machen. Verletzt wurde niemand. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort beleidigte und bedrohte er schließlich noch die eingesetzten Polizeibeamten auf übelste Weise. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidung und Hausfriedensbruches ermittelt.

