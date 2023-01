POL-PDNW: Neustadt/W. - Geschwindigkeitskontrolle

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 02.01.2023, 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Erlengraben in Erpolzheim. Während sich der 69-jährige Bewohner im Wohnzimmer des Hauses aufhielt und der Fernseher lief, hörte er mehrere Geräusche die er nicht zuordnen konnte. Beim Blick durch das Wohnzimmerfenster in seinen Garten, konnte er nichts Auffälliges feststellen. Erst am ...

