LPI-J: In Kurve Kontrolle verloren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Donnerstagmittag schätzte ein 34-jähriger Fahrer eines Lkw MAN die Breite seines Fahrzeuges falsch ein. Dieser fuhr, trotz Gegenverkehr, in der Ortslage Poppendorf in eine Engstelle. In Folge dessen kam es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

