LPI-J: Nicht richtig geschaut

Bad Sulza (ots) - Am Freitag, den 19.08.2022 wurde beim Zwiebelmarkt in Bad Sulza die Ehrentafel des Thüringer Weinbauverein Bad Sulza e.V. gestohlen. Die Ehrentafel aus Edelstahl ist mit den Namen der 27 Gründungsmitglieder des Vereines versehen und wurde erst vor zwei Jahren an das Rathaus in Bad Sulza angebracht. Unbekannte Täter entfernten die Tafel in der Nacht ...

