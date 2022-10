POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 19.10.22 wurden in Grünstadt, im Schmittengraben und in Dirmstein, in der Offsteiner Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der Messstelle in Grünstadt wurden von 73 gemessenen Fahrzeugen die zulässige Geschwindigkeit 10 Mal überschritten. An der Messstelle in Dirmstein wurden von 43 gemessenen Fahrzeugen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In Dirmstein wurde darüber hinaus ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet.

