Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autospiegel touchiert und weitergefahren

Weisenheim a.S. (ots)

Am Mittwoch, den 11.08.2021 gegen 15:30 Uhr kam es auf der L454 zwischen Weisenheim am Sand und Laumersheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 36-jährigen VW Tiguan Fahrerin. Diese befuhr die L454 von Weisenheim a.S. kommend in Richtung Laumersheim. In einer dortigen Rechtskurve kam ihr der bislang unbekannte Unfallverursacher entgegen und touchierte den linken Außenspiegel des VW Tiguan. An dem Spiegel entstand ein Sachschaden von circa 250EUR. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell