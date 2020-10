Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand in Seniorenheim

Obrigheim/Pfalz (ots)

Etwa 120 Einsatzkräfte bestehend aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich am Sonntag, 11.10.2020 in Obrigheim im Einsatz. Dort wurde gegen 06:20 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Seniorenheim gemeldet. Durch die Feuerwehren Grünstadt und Leininger Land wurde der Brand in einem Heizkeller des Gebäudes gelöscht. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand aus einem technischen Defekt resultieren. Die Bewohner des Hauses kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Lediglich eine 32-jährige Pflegerin klagte über Atemwegsbeschwerden und wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine 87-jährige Bewohnerin klagte über leichte Herzbeschwerden, welche möglicherweise durch die Aufregung entstanden. Auch sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 75 000 EUR. Das Wohnheim ist derzeit nicht bewohnbar und die Bewohner wurden vorübergehend auf umliegende Pflegeheime verteilt.

