Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: verletzter Radfahrer - Vorderrad macht sich selbstständig

Haßloch (ots)

Am Samstag, 25.07., um 13.30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer die Rotkreuzstraße in Haßloch in östliche Richtung und musste an der roten Ampel an der Kreuzung mit dem Sägmühlweg anhalten. Beim Wiederanfahren löste sich das Vorderrad aus der Gabel, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich verletzte. Glücklicherweise konnte er nach Behandlung im Krankenhaus, zu dem er mit dem Rettungswagen gebracht worden war, noch am gleichen Tag entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell