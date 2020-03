Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise erbeten

Wachenheim/Weinstraße (ots)

Am 10.03.2020 im Zeitraum zwischen ca. 13:30 und 17:45 kam es in der Weinstraße in Wachenheim, Höhe Hausnummer 4, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein dort geparkter schwarzer VW Golf IV beschädigt wurde. Der geschädigte Fahrzeugführer stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgerissen und der Radkasten hinten zerkratzt war. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, verlassen. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet daher darum, dass sich etwaige Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum Unfallverursacher machen können, melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

