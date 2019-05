Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seitenscheibe eingeschlagen und Auto durchwühlt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern am späten Abend wurde an einem dunkelblauen VW in der Branchweilerhofstraße eine Scheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde durchwühlt und das Autoradio aus der Halterung geholt. Es waren keine Wertgegenstände im Auto. Die Schadenshöhe wird mit ca. 200 Euro angegeben.

