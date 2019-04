Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Pkw-Fahrer stand unter Drogeneinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis

Weisenheim am Sand (ots)

Am 15.04.19, gegen 21:10 Uhr, wurde auf der L 522, der Fahrer eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte weder einen Führerschein noch Fahrzeugpapiere vorweisen. Bei seiner Kontrolle wurde aus dem Fahrzeuginnern Marihuana-Geruch wahrgenommen. Nach erfolgter Belehrung gab der Mann an gelegentlich einen Joint zu rauchen. In seiner Jackentasche wurde eine kleine Tüte mit einer geringen Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Ein Drogentest ergab, dass es sich bei den Betäubungsmitteln um Amphetamin und Cannabis handelt. Nachdem über Bekannte die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt werden konnte, stellte sich heraus, dass der 40-Jährige bereits in der Vergangenheit mit Drogen in Berührung gekommen und ihm deshalb auch sein Führerschein entzogen worden war. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er entlassen.

