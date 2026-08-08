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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin
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Venningen (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Motorrad die K6 von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Venningen. Zeitgleich fuhr eine Mini-Fahrerin von der A65 aus Richtung Landau kommend an der Anschlussstelle Edenkoben ab und wollte an der Einmündung zur K6 nach links in Richtung Edenkoben abbiegen. Hierbei übersah die 26-jährige die Motorradfahrerin, sodass es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen im Einmündungsbereich kam. Die Motorradfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge, bzw. Reinigung der Fahrbahn war die K6 im Einmündungsbereich in Richtung Edenkoben voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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