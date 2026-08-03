Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Berufsbekleidungsgeschäft - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 31.07. auf den 01.08. in ein Berufsbekleidungsgeschäft in der Max-Planck-Straße in Landau ein. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Geschäft durch Aufhebeln eines Fensters. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2400 Euro. Bei der Tatortaufnahme konnten diverse Spurenträger aufgefunden und sichergestellt werden. Diese werden nun einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an kilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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