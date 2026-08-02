Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken gegen Baum gefahren und geflüchtet

Offenbach (ots)

Am Samstagabend (01.08.2026) gegen 23:10 Uhr erhielt die Polizei Landau mehrere Meldungen über einen verunfallten Pkw, der auf der Kreisstraße 40 zwischen Hochstadt und Offenbach gegen einen Baum geprallt war und von dem zunächst unbekannten Fahrer zurückgelassen wurde. Durch Zeugenangaben und weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass derselbe Pkw bereits zuvor an anderer Stelle verunfallte und der Kotflügel abgerissen wurde. Auch die 22-jährige Fahrzeugführerin wurde anschließend angetroffen, sie konnte jedoch keine plausiblen Angaben zum Unfallhergang tätigen.

Es ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel, weshalb durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell