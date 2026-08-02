Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Bornheim

Bornheim (ots)

Am Samstag (01.08.2026) zwischen 09:35 Uhr und 09:58 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Hornbachstraße in Bornheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der an einem schwarzen Skoda Octavia ein Streifschaden an der Heckstoßstange verursacht wurde. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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