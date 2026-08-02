POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Bornheim
Bornheim (ots)
Am Samstag (01.08.2026) zwischen 09:35 Uhr und 09:58 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Hornbachstraße in Bornheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der an einem schwarzen Skoda Octavia ein Streifschaden an der Heckstoßstange verursacht wurde. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.
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