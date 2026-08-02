Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 86-jährige Frau mit Geldwechseltrick reingelegt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am gestrigen Samstag (01.08.2026) kam einer 86-jährigen Seniorin ihre Hilfsbereitschaft im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen. Sie befand sich gegen 10:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landauer Dammühlstraße und wechselte einem unbekannten Mann Münzgeld. Als die Seniorin anschließend einkaufen ging und an der Kasse stand, bemerkte sie das Fehlen von 70 Euro Bargeld und ging davon aus, dass ihr beim Geldwechsel unbemerkt in die Geldbörse gegriffen wurde.

Die Seniorin beschrieb den unbekannten Mann wie folgt: circa 40 Jahre alt, 1,75m groß, blonde Haare, gepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder am Samstagvormittag selbst nach einem Geldwechsel gefragt wurden, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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