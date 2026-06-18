Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Gau-Algesheim

Ingelheim (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Gau-Algesheim

Am Mittwoch, den 17.06.26 kam es in Gau-Algesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren Pkw gegen 08:18 Uhr in der Neugasse, aus Richtung Froschau kommend in Fahrtrichtung Kleine Flösserstraße, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an diesem fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Neugasse in gleicher Fahrtrichtung befuhr und beim Wiedereinscheren den geparkten Pkw der Geschädigten streifte. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden. Hinweise können per E-Mail an piingelheim@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Polizei Rheinland-Pfalz unter www.polizei.rlp.de übermittelt werden.

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