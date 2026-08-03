Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Geschwindigkeitsmessung

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Abend führte die Polizei Wörth eine Geschwindigkeitsmessung an der Bienwald B 9, in Höhe Langenberg, durch. In dem Zeitraum von 19.55 Uhr bis 20.50 Uhr wurden insgesamt 40 Fahrzeuge gemessen. Hiervon hielten sich acht Verkehrsteilnehmer nicht an die erlaubten 70 km/h und waren zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 97 km/h gemessen wurde. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden bei vier Verkehrsteilnehmern Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen. Bei einem Verkehrsteilnehmer war zudem die Frist der Hauptuntersuchung abgelaufen.

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