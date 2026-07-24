Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Neupotz (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 9 bei Neupotz ein Auffahrunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Um 14.50 Uhr befuhren ein 34-Jähriger, ein 30-jähriger Smart-Fahrer mit seinem 29-jährigen Beifahrer und ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer in dieser Reihenfolge die linke Fahrspur der Bundesstraße 9 von Wörth am Rhein kommend in Richtung Germersheim. Kurz nach der Anschlussstelle Neupotz musste der 34-Jährige aufgrund eines Staus stark abbremsen. Der dahinterfahrende 30-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 56-jährige Mercedes-Fahrer konnte hingegen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 30-Jährigen von hinten auf. Hierdurch wurden der 30-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

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