Feuerwehr Meerbusch

FW Meerbusch: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Meerbusch (ots)

Am Nachmittag des 04.07.2026 kam es gegen 17:10 Uhr auf der "Oberen Straße" im Meerbuscher Ortsteil Ilverrich zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer des Fahrzeugs erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Meerbusch leiteten umgehend eine umfassende technische Rettung ein. Mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät konnte die Person nach intensiven Maßnahmen aus dem deformierten Fahrzeug befreit werden. Vor, während und nach der Befreiung wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der den Patienten im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportierte. Die Feuerwehr Meerbusch war mit dem Führungsdienst sowie vier Einheiten im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Insgesamt dauerte der Einsatz rund zweieinhalb Stunden, ehe die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Meerbusch, übermittelt durch news aktuell